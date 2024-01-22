فرّقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرات المتظاهرين بعد إغلاقهم مدخل الكنيست (البرلمان) بالقدس الغربية، مطلقين دعوات لإجراء انتخابات مبكرة.



وقالت الشرطة في بيان: «أغلق عشرات المتظاهرين مدخل الكنيست بعد اجتيازهم أسوار المجمّع الاحتجاجي القريب من ساحة الكنيست وخرقهم النظام العامّ مخالفةً للقانون»، وفق وكالة الأناضول.



وأضافت: «على إثر ذلك وبعد رفضهم مغادرة المكان، أصدر أحد ضباط الشرطة أمرًا بتفريق اعتصام غير قانوني».



وتابعت: «فضت الشرطة، مثيري الشغب الذين كانوا يجلسون بجانب سياج المدخل، وتم إعادتهم إلى منطقة الاحتجاج من أجل السماح باستمرار الاحتجاج وفق القانون وفي مكان يُسمح بالتظاهر فيه بالمنطقة».



وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستسمح بحرية الاحتجاج والتعبير لأي شخص ضمن حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العامّ بما يتعارض مع القانون، على حد زعمها.



وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن المتظاهرين دعوا لإجراء انتخابات فورا.



وتصاعدت في الأيام الأخيرة الاحتجاجات في إسرائيل داعية لإبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة وإجراء انتخابات واستقالة الحكومة.