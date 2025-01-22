مدير الإغاثة الطبية بغزة: المساعدات المصرية تمكننا من انتشال جثامين ورفات الشهداء

قال محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية بغزة، إن القطاع بدأ يتعافي من أثر العدوان الإسرائيلي، ويتم انتشال أعداد كبيرة من جثامين الشهداء يوميًا.

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى انتشال ما يقارب 250 جثمان في منطقة رفح وخان يونس وجباليا، منذ بدأ تطبيق وقف إطلاق النار وحتى الآن.

وأوضح أن الطواقم الطبية تعمل بشكل دائم لانتشال هؤلاء الشهداء الذين مر عليهم أيام تحت الأنقاض.

وذكر أن آليات الانتشال مدمرة بالكامل في القطاع ولكن تم إدخال آليات جديدة من خلال المساعدات المصرية، وتقوم هذه الآليات والقاطرات بالدخول وفتح الطرق لفرق الدفاع المدني، والتي تساهم بشكل كبير في انتشال جثامين ورفات الشهداء.

وتابع: «مخيم جباليا والمناطق المحيطة به مدمرة بشكل كبير، وسيحتاج تحديد أعداد الشهداء بشكل دقيق إلى وقت كبير».

واستكمل: «القطاع الطبي مهم جدًا في هذا التوقيت ويحتاج لمجهود لإعادة ترتيبه وإحياؤه، وتحتاج إقامة هذه المنظومة لوقت كبير نظرًا للتدمير الذي تعرضت له على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدأنا بالفعل في وضع آليات لتعافي المستشفيات الميدانية».