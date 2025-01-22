ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء في ظل المخاوف من تراجع الإنتاج والصادرات الأمريكية نتيجة موجة الطقس البارد والعواصف الثلجية التي تشهدها الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة القياسية في أوروبا ارتفع خلال التعاملات بنسبة 5% إلى أكثر من 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة لأول مرة منذ أسبوعين، حيث تهدد عاصفة البرد الشديدة إنتاج الطاقة في جنوب الولايات المتحدة. وقد انخفضت بالفعل تدفقات محطات الغاز الطبيعي المسال في البلاد بنحو 6% عن الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة.

وفي وقت مبكر من اليوم تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي إلى منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال في فريبورت بولاية تكساس مما يشير إلى أن وحدات الإنتاج الثلاث قد تكون غير متصلة بشبكة النقل، وفقًا للبيانات لسبب غير واضح بشكل دقيق.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن أوروبا ستواجه صعوبات أشد في إعادة ملء المستودعات أثناء الصيف المقبل بعد انتهاء فصل ذروة الطلب في الشتاء الحالي، خاصة بعد التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ بداية العام الحالي.

ورغم أن توقف الإمدادات الروسية لا يشكل خطرا حاليا على مستوى الإمدادات بالنسبة لأوروبا، فإنه قد يزيد من "الضغوط في الأمد القريب" على سوق الغاز الطبيعي المسال، وفقا لتقرير الوكالة الصادر اليوم. ويفترض التقرير أنه لن تصل أي شحنات غاز روسية عبر خطوط الأنابيب في أراضي أوكرانيا حتى نهاية العام، مع زيادة احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 15% خلال العام.

وبحلول الساعة الخامسة وربع مساء بتوقيت أمستردام ارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية وهي العقود القياسية لسوق الغاز الأوروبية بنسبة 4ر4% إلى 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة.