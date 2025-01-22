الرئيس السيسي: المعركة التي تخوضها الدولة ليست ضد الدولار لكن ضد نقصه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المعركة التي تخوضها الدولة ليست ضد الدولار لكن ضد نقصه.

وأضاف خلال حوار مع قيادات الدولة والمفكرين ضمن الاحتفال بعيد الشرطة، اليوم الأربعاء: «فيه ناس بتتكلم في الاقتصاد وتقول أنا عندي روشتة طيبة وحلول وأفكار.. أنا معاك في أي حل أو مقترح لإننا أصحاب مصلحة إننا نحل المسألة».

وتابع: «مجرد إن ربنا يوقفنا في حلها إحنا هنبقى في حتة تانية لسببين، الأول إني أقلل قدر الإمكان فاتورة الاستيراد، والسبب الثاني إن أنا لو فيه فرصة إني أنتج وأصدر يبقى أصدر».

وأوضح أنه كأولوية في هذا المسار يتم تغطية الطلب من الدولار، كهدف استراتيجي للدولة، وذلك لتصفير الفارق بين طلب الدولار وإنفاقه.

وذكر أنه حتى سنة 1970 لم تكن هناك ديون على مصر، موضحا أن تداعيات ما بعد حرب 1967 أصبح هناك طلب على ذلك.