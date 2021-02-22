بيراميدز يصطدم بالرجاء ونكانا في مجموعة الكونفدرالية

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أجريت عصر اليوم الإثنين قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويمثل مصر في هذه البطولة فريق بيراميدز كممثل وحيد مستمر، بعد خروج المقاولون العرب من دور الـ 32 الأول، بينما تأهل بيراميدز إلى المجموعات بعد الفوز 4-0 على بطل كوت ديفوار راسينج كلوب في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ 32 الإضافي.

وأوقعت القرعة بيراميدز في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي وأيضا الفائز مواجهة نامينجو التنزاني أو بريميرو دي اوجوستو

وفيما يلي نتائج القرعة..

المجموعة 1 : إنييمبا النيجيري ، وفاق سطيف الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ، الأهلي بنغازي الليبي

المجموعة 2 : نهضة بركان المغربي ، شبيبة القبائل الجزائري ، القطن الكاميروني ، نابسا ستارز الزامبي

المجموعة 3 : الفائز من النجم الساحلي وبطل إيسواتيني ، الصفاقسي التونسي، ساليتاس البوركيني ، جاراف السنغالي

المجموعة 4 : الرجاء ، بيراميدز ، نكانا ، الفائز مواجهة نامينجو التنزاني أو بريميرو دي اوجوستو