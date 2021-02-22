وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي للطائرة

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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على لقاء لاعبي منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عاما على أرض ملعب الصالةالمغطاة بإستاد القاهرة الدولي بعد انتهاء مباراتهم التى أقيمت مساء اليوم الاثنين أمام منتخب الكاميرون ضمن الجولة الثانية من بطولة إفريقياللشباب التى تستضيفها مصر حتى 24 فبراير الجاري.

وتغلب منتخب شباب الفراعنة على منتخب الكاميرون بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ، ويحتاج المنتخب المصري للفوز على المغرب في المباراةالختامية من أجل حصد لقب البطولة بعد فوزه فى الجولة الأولى على منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويتأهل البطل ووصيفه إلى بطولة العالم للشباب المقرر إقامتها في إيطاليا وبلغاريا في الفترة من 22 سبتمبر حتى 3 أكتوبر العام الجاري.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني للشباب على أدائهم بالبطولة وإصرارهم على الفوز بها والتأهل إلى بطولة العالمللشباب تحت 21 عاما استكمالا لسلسلة الانتصارات التى تحققها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأكد وزير الرياضة على المساندة والمؤازرة للاعبي المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب الرياضية خلال منافساتهم فى كافة البطولات فى ضوءسياسة الوزارة الرامية إلي تقديم كل الدعم للاعبين لتحقيق الانجازات بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

كما التقي الدكتور أشرف صبحي -فى نهاية مباراة مصر والكاميرون- بشري حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والتى أعربت عنشكرها وتقديرها للدولة المصرية على استضافة البطولة فى ظل تحدى كورونا، وتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامةوصحة اللاعببن.