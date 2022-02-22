أشرف صبحي: 60 ألف مشجع لمساندة منتخب مصر أمام السنغال في ستاد القاهرة

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة، عن عدد الجماهير المقرر حضورهم لمباراة منتخب مصر أمام السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

مصر تلتقي مع السنغال، في الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب بالقاهرة يوم 25 مارس المقبل، على أن تكون مباراة الإياب بداكار يوم 29 من الشهر ذاته.

وقال وزير الرياضة خلال تصريحات عبر برنامج "الحكاية" علي قناة "إم بي سي مصر": "تم التنسيق بيننا وبين وزارة الداخلية على استقبال استاد القاهرة لمباراة مصر والسنغال بحضور الجماهير".

وأضاف: "استاد القاهرة سيكون دفعة معنوية قوية للاعبين، إن شاء الله الحضور لن يقل عن 60 ألف مشجع، والاتحاد المصري لكرة القدم بدأ التنسيق مع المدير الفني كارلوس كيروش من أجل الاستعدادات".

وأتم: "كلنا سعداء بـ محمد صلاح وحالته المعنوية الحالية والمحترفين واللاعبين المتواجدين في الداخل على قدر المسؤولية".