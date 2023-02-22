 الكرملين: لم نعلم الولايات المتحدة مسبقا بقرار تعليق المشاركة بمعاهدة ستارت - 3 - بوابة الشروق
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الكرملين: لم نعلم الولايات المتحدة مسبقا بقرار تعليق المشاركة بمعاهدة ستارت - 3

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 9:33 ص

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بلاده لم تعلم الولايات المتحدة مسبقا بقرار تعليق المشاركة في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت ـ 3).

وقال بيسكوف -حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء- "إن الولايات المتحدة علمت بقرار تعليق المشاركة في المعاهدة من خلال خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وكان الرئيس بوتين قد أعلن أمس في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الروسي، تعليق بلاده مشاركتها في معاهدة "ستارت الجديدة" وهي معاهدة بين الولايات المتحدة وروسيا لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية.


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