أمير كرارة يطرح بوسترات مسلسله الرمضاني سوق الكانتو

طرح الفنان أمير كرارة بوسترات مسلسله الرمضاني الجديد "سوق الكانتو" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.

وعلق كرارة: "سوق الكانتو، رمضان ٢٠٢٣، إن شاء الله، إنتاج سينرجي تامر مرسي، للمخرج الكبير حسين المنباوي، مدير التصوير إسلام عبد السميع، والمؤلف هاني سرحان، وإشراف الإنتاج حسام شوقي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، ومهندس الديكور أحمد عباس صابر، وستايلست مروة عبد السميع، وتصوير البوسترات شريف مختار، وكل سنة وأنتم طيبين".

تضمنت البوسترات صورا منفردة لأبطال العمل؛ أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين ومحمود البزاوي وعبد العزيز مخيون وشيرين، فيما ضم بوستر وحيد صورة لكل من أمير ومي وفتحي، وارتدوا جميعا ملابس تعود لفترة أربعينات القرن الماضي حيث تدور الأحداث.