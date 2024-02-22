جيوزاليم بوست: إسرائيل ترفع ضريبة التأمين الصحي بداية من عام 2025

أفادت صحيفة "جيوزاليم بوست" الإسرائيلية أمس الأربعاء، بأن وزارتا الصحة والمالية، وكذلك لجنة الصحة في الكنيست، تدعم زيادة ضريبة الصحة التي يدفعها الإسرائيليون كل شهر.

وبحسب الصحيفة سيتم فرض ضريبة التأمين الصحي بنسبة 3.1% على أول 7.522 شيكل دخل جديد وبنسبة 5% على الفرق بين هذا الرقم والحد الأقصى المحسوب للدخل الشهري البالغ 49.030 شيكل جديد.

وفي حالة الموافقة فإن الزيادة إلى 3.25% و5.15% على التوالي، ستدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2025، لكن موافقة اللجنة ستجعل من الممكن تخصيص ميزانية لنظام الصحة العقلية في العام المقبل، وتعني الزيادة مليار شيكل إضافية للعناية النفسية.

وقال رئيس لجنة شاس، عضو الكنيست يوني المشرقي، إن الزيادة يجب ألا تأتي على حساب مشاركة الدولة في سلة الخدمات الصحية.

وأضاف، "سوف نتأكد من أن هذه الإضافة في الميزانية من زيادة الضرائب ستصل بالفعل إلى احتياجات الصحة العقلية"، مطالبا الوزارتين بتقديم خطة منظمة حول كيفية تخصيص مليار شيكل الذي سيتم إضافته لنظام الصحة العقلية.

ونقلت الصحيفة عن جابي بن نون، خبير اقتصادي أول في مجال الصحة في قسم إدارة الأنظمة الصحية في جامعة بن جوريون في النقب في بئر السبع، قوله إنه نظرًا لأن أقساط صندوق الصحة تشكل ضريبة مخصصة للرعاية الصحية، فمن المتوقع مع ارتفاع الضريبة حصول الإسرائيليون على المزيد من خلال توسيع سلة الخدمات، مؤكدا أنه وفقًا لصيغة التشريع المقترح فإن زيادة الدخل من زيادة أقساط التأمين الصحي يقابلها تخفيض في المشاركة في ميزانية الدولة.

وأوضح بن نون، أنه نظراً للحد الأقصى للرواتب المطلوب للتأمين الصحي، فإن الزيادة الضريبية تنازلية وتضر بالفقراء.

وتساءل عن سبب عدم اختيار مصدر ضريبي آخر أكثر تصاعدية، مثل ضريبة الدخل، كمصدر لتمويل التكاليف الباهظة لحرب غزة.

- حرب غزة تفرض واقعا صعبا على إسرائيل

وقال المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، للجنة إنه في ظل الواقع الصعب بعد عملية طوفان الأقصى على المستوطنات الإسرائيلية، كان هناك حاجة إلى ميزانية مخصصة للصحة النفسية من المصابين الإسرائيليين وأسرهم، ومن تم إجلاؤهم وأسرهم، وقوات الإنقاذ.

وشرح بالتفصيل خطة إعادة التأهيل النفسي والجسدي التي تعدها وزارته والتي سيتم إطلاقها في مركز هداسا الطبي في جبل المشارف ومركز بوريا "بادية" الطبي في محافظة طبريا.

وتابع منسق الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي في قسم الموازنة بوزارة الخزانة، دانييل بادون، أن الزيادة البالغة مليار شيكل نتيجة ارتفاع الضرائب على الصحة خصصت لدعم النظام الطب النفسي.

وأضافت يائيل ليندنبرغ، منسقة الصحة، أن الزيادة ستسمح بتعزيز فوري لتوسيع نظام الصحة العقلية في المستشفيات وصناديق الصحة والجمعيات العامة التي تتعامل مع هذا الأمر، بما في ذلك توظيف علماء النفس والأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين.

- انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 20% بسبب حرب غزة

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، الاثنين الماضي، إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنحو الخمس في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، أي فترة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأردفت الصحيفة أن الحرب ألحقت خسائر فادحة بالإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار الإسرائيليين، وفق ما أظهرته البيانات.

وذكت شبكة سي إن إن الأمريكي، الاثنين الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انخفاض بنسبة 19.4% عن معدله السنوي في الربع الأخير من عام 2023، وفقًا للأرقام الأولية التي نشرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.

ويعد هذا الانخفاض هو الأعمق منذ 3 أشهر في الربع الثاني من عام 2020، عندما انخفض الاقتصاد بنسبة 30% تقريبًا؛ بسبب ضرر عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس كورونا بالإنفاق الاستهلاكي لتترك العديد من الشركات مغلقة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه المرة الحرب هي من تسببت في الدمار الذي ألحق بالاقتصاد الإسرائيلي مع دخولها الشهر الخامس.