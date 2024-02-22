نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منصات التواصل الاجتماعي فجر اليوم الخميس عدد من الصور للحظة وصول بعثة الفريق الأحمر إلى أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا بعد حادث الطائرة في غانا وتعطل وصولها إلى كوماسي.

وتعرضت بعثة الأهلي مساء الأربعاء لظروف طارئة في غانا بعد تعطل الطائرة التي تقل الفريق إلى كوماسي أجبرتها على عدم استكمال الرحلة بعد هبوطها قبل 4 ساعات من الوصول بمطار أكرا للتزود بالوقود وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على ميدياما الغاني في السادسة من مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أجرى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عدد من الاتصالات مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطارهم بما حدث للطائرة في غانا لاتخاذ ما يلزم لتأجيل المباراة حتى تتمكن البعثة من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.