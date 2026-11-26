تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون منشأة لإنتاج المواد النووية ومعهدا بحثيا، ودعا إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في نطاق واسع من المهام، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم زار هذه المواقع في اليوم السابق لمراجعة التقدم المحرز في الاستراتيجية النووية التي تم وضعها في مؤتمر حزبي في وقت سابق من هذا العام. ولم تكشف الوكالة عن مواقع هذه المنشآت.

وخلال جولته التفقدية، قال كيم إن كوريا الشمالية "توسع بشكل منهجي وثابت قدرتها على إنتاج المواد النووية" لتعزيز وتطوير ترسانتها النووية".

ووصف المهمة بأنها "مهمة وعاجلة"، مشيرا إلى القيمة العسكرية لهذه الأسلحة في الحروب الحديثة، و"الواقع الحتمي المتمثل في مشاركة الحدود" مع ما وصفه بأنه "أخطر دولة معادية".

كما أعرب كيم عن قلقه من أن الولايات المتحدة تدفع بـ"انتشار الأسلحة النووية" بين حلفائها في شمال شرق آسيا من خلال سعيها إلى مشاركة الأسلحة النووية واستخدامها المشترك لبناء "نظام تحالف عسكري نووي عالمي".

واعتبر أن الوضع الأمني يجعل من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز الترسانة النووية للبلاد.

ووفقا للتقرير، قال كيم إن الوضع النووي للبلاد "نهائي"، ومكفول في دستورها، وغير قابل للتغيير، بغض النظر عن المطالبات الخارجية.

وقال كيم إن كوريا الشمالية لن تسعى إلى "الاعتراف أو الموافقة من أي دولة أخرى" على وضعها النووي، مضيفا أن الأهم هو القدرة على "ردع التهديدات النووية والسيطرة عليها والرد عليها في أسوأ السيناريوهات".

وأكد أن أي محاولة لإنكار أو تقويض "الوضع الدستوري" للبلاد ستعتبر "انتهاكا صارخا للسيادة وتدخلا في الشؤون الداخلية"، وأن بيونج يانج ستعتبرها "إعلان حرب".

وذكر تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الأخير أن هذه هي الزيارة الرابعة لكيم لمنشأة نووية، بعد زياراته في سبتمبر 2024، ويناير 2025، ويونيو من هذا العام.