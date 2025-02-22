الأرصاد: شهر رمضان يشهد اعتدال حالة الطقس نهارا

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر رمضان هذا العام يشهد اعتدال الطقس نهارا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن هناك توقعات مبدئية باعتدال حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان، ناصحًا المواطنين بمتابعة نشرات الأحوال الجوية وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

ونوه بأن درجات الحرارة في شهر رمضان ستكون معتدلة، حيث ستكون أعلى من 20 درجة، وتنخفض لـ13 درجة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضح أن البلاد تتعرض في الفترة الحالية تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن درجة الحرارة تصل لـ16 درجة مئوية خلال ساعات النهار وتنخفض درجة الحرارة لـ5 درجات خلال ساعات الليل والصباح.

وأوضح أن فرص الشبورة ضعيفة في ظل نشاط الرياح الكبير، الذي يعتبر السبب الرئيسي في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.