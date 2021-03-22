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وزير الخارجية السوري يؤكد دور سلطنة عمان الداعم لإعادة الاستقرار لسوريا

فيصل المقداد
فيصل المقداد
أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 11:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 11:34 ص

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، أن سياسة سلطنة عمان تتصف دومًا بالمسؤولية، مثمِّنًا الجهود العُمانية الساعية لإنهاء معاناة الشعب السوري بسبب الحرب، مشددا على دور السلطنة الداعم لإعادة الاستقرار لسوريا لتستأنف أدوارها العربية والإقليمية.

وأشار وزير الخارجية السوري -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين- إلى أنَّ زيارته للسلطنة هي الأولى لدولة عربية منذ تعيينه وزيرًا للخارجية والمغتربين "وهي تحمل الكثير من الدلالات من بينها تأكيد عُمق العلاقات والروابط الأخوية بين الشعبين والبلدين، واصفًا مواقف السلطنة من الأزمة السورية والقضايا الإقليمية والدولية المهمة بـ "الإيجابية" و"الدقيقة".

وأوضح المقداد أنَّ حكومة بلاده تعمل من أجل الشعب السوري والاهتمام بمتطلباته وهي على استعداد للجلوس مع المعارضة للحوار حول أُطر المسؤولية ومصلحة الشعب السوري باستثناء الجماعات الإرهابية التي يتم تمويلها من الخارج والتي لا يمكن التفاوض أو الجلوس معها لما تحمله من أجندات خارجية.


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