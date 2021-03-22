أنباء عن سقوط عدد من الضحايا في انفجار بجنوب الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت تقارير بسقوط عدد من الضحايا في انفجار وقع بجنوب الصين.

وذكرت صحيفة "جوانجتشو ريباو" اليوم الاثنين، أنه يبدو أن قنبلة انفجرت في مكاتب تابعة لإدارة محلية في قرية مينجينج بمنطقة بانيو في مدينة جوانجدونج بجنوب الصين.

وقد تم إرسال خدمات من فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث. وأشارت الصحيفة إلى وجود "قضية جنائية".

وأظهر مقطع فيديو على موقع تويتر، لم يتسن التحقق منه على الفور، جثة ملقاة على الأرض بين الأنقاض، بينما كان رجال الإطفاء وأفراد الشرطة والمسؤولون يتفقدون المكان.

وأسفر الانفجار عن تدمير المكاتب إلى حد كبير، كما تحطمت النوافذ من شدة الانفجار.