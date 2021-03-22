ضبط 58 حالة إشغال مختلفة بحي شرق الإسكندرية

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قاد رئيس حي شرق الإسكندرية محارب هيلع، حملة، الأحد، أسفرت عن ضبط ٥٨ حالة إشغال مختلفة خلال حملات متتالية على مدار اليوم، لفرض الانضباط والحد من المخالفات بنطاق الحي.

وشملت الحملة الصباحية المرور على شارع بوباستس ورشدي بك وعزبة سكينة وشارع عبد السلام عارف، وتحفظت الحملة على ٢٥ حالة إشغال مختلفة.

وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين أزالت الحملة كافة الحواجز والتعديات على حرم الطريق في شارع رشدي بك وشارع ابن تيمية بالظاهرية لتيسير حركة المواطنين.

أما الحملة المسائية فضبطت خلالها الحملة ٢٨ حالة إشغال مختلفة أثناء المرور على شارع رشدي بك وشارع مصطفى كامل ناصية شارع لافيزون وشارع الفتح فلمنج ومحيط محطة ترام بولكلي.