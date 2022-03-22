روسيا تنشر منظومة دفاع جوي متطورة لتأمين الأجواء الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر منظومة "بوك إم 3" للدفاع الجوي داخل الأراضي الأوكرانية لتأمين أجواء البلاد من أي هجمات معادية.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة ستعمل على حماية سماء دونباس من أي قصف محتمل قد تقوم به القوات الأوكرانية ضد السكان المحليين.

وأشارت إلى أن منظومة "بوك إم 3" للدفاع الجوي تعتبر الأحدث من ناحية الدقة والتقنيات العسكرية.

وفي سياق متصل، كشفت "الدفاع الروسية" عن توزيع أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية على سكان منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وقالت الوزارة إن "طائرة النقل التابعة لقوات المنطقة العسكرية الشرقية سلمت أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية لسكان جمهورتي دونيتسك ولوجانسك وستنقل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا قريبا".

وأكدت مواصلة المؤسسات الروسية في تقديم الدعم للاجئين من منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى توزيع أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية في مقاطعة روستوف الروسية.

ميدانيا، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، عن سيطرة القوات الروسية على بلدة في إقليم دونباس، وكذا تقدم قوات دونيتسك ولوجانسك في الإقليم بعد سيطرتهما على 8 بلدات جديدة هناك.

وقال كوناشينكوف، إن "قوات جمهورية دونيتسك تقدمت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أكثر من 5 كيلومترات بعد فض السيطرة على 4 بلدات، علاوة على تقدم وحدات جمهورية لوجانسك بعد فرض سيطرتها أيضا على 4 بلدات أخرى".

من جهتها، أعلنت السلطات في دونيتسك مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في قصف أوكراني على مناطق سكنية في 13 بلدة في دونيتسك.

وأشارت السلطات إلى أن القصف أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 30 ألف منزل.

كما أعلنت دونيتسك أن أنظمة الدفاع الجوي لديها اعترضت صاروخين أوكرانيين فوق مدينة ماكييفكا شرقي البلاد.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون سوليفان التقى بمسئولين من الحكومة الروسية في موسكو، وطالبهم بالسماح للدبلوماسيين من القنصلية الأمريكية هناك بلقاء المواطنين الأمريكيين الذين اعتقلتهم السلطات الروسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، "إن سوليفان طالب روسيا بالالتزام بالقانون الدولي"، معتبرا الرفض الروسي انتهاكا لكافة المواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وأضاف برايس أنه "يتعين علينا الحفاظ على قنوات التواصل مع روسيا وعلى الحضور الدبلوماسي في موسكو"، موضحا أن هناك مؤشرات قليلة حول جدية روسيا في السير بالعملية الدبلوماسية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى العمل مع الشركاء لتأمين أنظمة دفاع جوي صاروخي أوكرانيا، موضحا أن الصين لها نفوذ كبير على روسيا أكثر من أي دولة في العالم ويمكنها أن تلعب دورا هاما في دفع روسيا إلى وقف الحرب.