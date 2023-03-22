الصين توافق على أول لقاح من الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لكورونا

وافقت الصين على أول لقاح من الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لفيروس كورونا، ما أدى إلى الموافقة على لقاح خاص بشركة أدوية محلية تلجأ لتلك التكنولوجيا القوية بعد أشهر من تخلي الدولة ذات أكبر تعداد سكاني في العالم عن قيود مكافحة تفشي جائحة كورونا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأنه قد تمت الموافقة على استخدام لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن إيه)، الذي طورته شركة "سي إس بي سي" للأدوية، والذي يستهدف متحور "أوميكرون"، في حالات الطوارئ، بحسب ما ورد في بيان صدر عن الشركة اليوم الأربعاء إلى بورصة هونج كونج.

ومن جانبها، قالت شركة "سي إس بي سي" للادوية، إن اللقاح أظهر فعالية تتراوح بين 70.2% و85.3% لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، بعد استخدامه كمعزز خلال تجارب سريرية خضع لها 4000 شخص، وذلك على الرغم من عدم وضوح ما تشير إليه المعدلات.