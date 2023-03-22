ألكاراز: أريد الاستمتاع بالتنس

أكد الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين وبطل إنديان ويلز، أنه يستعد لخوض بطولة ميامي للأساتذة ذات الـ1000 نقطة، دون الشعور بـ"ضغط أكثر من اللازم" لكونه حامل اللقب، مؤكدا أنه سيلعب "بهدوء".

وفي مؤتمر صحفي في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، قال اللاعب البالغ من العمر 19 عاما "لا أشعر بضغط أكثر من اللازم، أعلم ما يتعين عليّ فعله. يجب أن ألعب بهدوء دون التركيز فيما إذا كنت أخسر أو ألعب جيدا. هدفي هو نفسه دائما، الشعور بالراحة في الملعب".

وأردف "أريد الاستمتاع بالتنس ومحاولة التفكير بشكل إيجابي حين ألعب. ولهذا ألعب بمستوى جيد الآن. أستمتع بكل لحظة وألعب بهدوء".

ومع ذلك، أكد ألكاراز "دائما أقول إنه يوجد هامش للتحسن. عليك أن تتحسن يوما بعد يوم. هذا ما فعله الكبار طوال مسيرتهم، على سبيل المثال الـ3 الكبار روجر فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش".