حماس: عملية إطلاق النار تجاه حافلة مستوطنين بالضفة رد طبيعي على جرائم الاحتلال بغزة

اعتبرت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن عملية إطلاق النار تجاه حافلة مستوطنين والاشتباك مع قوات إسرائيلية غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، "رد طبيعي على استمرار الجرائم والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة".



وقالت الحركة، في بيان: "نبارك عملية إطلاق النار النوعية صوب حافلة للمستوطنين والاشتباك البطولي مع قوات الاحتلال غربي مدينة رام الله".



وأضافت: "نؤكد أن العملية والاشتباك رد طبيعي على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، وتَواصل اعتداءات ميليشيات المستوطنين الذين يشاركون جيش الاحتلال الجرائم والانتهاكات ضد أبناء شعبنا ومسجدنا الأقصى المبارك".



وشددت على أن "العملية تشكّل استمراراً لحراك شعبنا المتصاعد في الضفة الغربية وتعد دليلاً على قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل، وإفشال كل محاولات إخماد المقاومة بالضفة".



وفي وقت سابق الجمعة، أصيب مستوطن إسرائيلي على الأقل بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة.



وقالت صحيفة "معاريف" العبرية على موقعها الإلكتروني إن مسلحا فلسطينيا أطلق النار على حافلة صغيرة بين مستوطنتي "دوليف" و"تلمون" وسط الضفة الغربية، وأصاب إسرائيليا واحدا على الأقل بجروح خطيرة.



وأضافت: "تبادلت قوات الجيش الإسرائيلي النيران مع المسلح، كما لحقت أضرار بالحافلة الصغيرة".



وتابعت: "تم إرسال مروحية قتالية إلى مكان الحادث، مع استخدام العديد من القوات والوسائل الخاصة للقبض على المسلح".