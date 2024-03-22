بلينكن: الهجوم على رفح سيعرض الأرواح للخطر

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، مجددا على رفض واشنطن للهجوم العسكري الإسرائيلي المعتزم في مدينة رفح الواقعة جنوبي غزة.



وقال بلينكن قبل مغادرته إسرائيل: "إننا نشارك إسرائيل هدفها المتمثل في هزيمة حماس المسؤولة عن أسوأ مذبحة للشعب اليهودي منذ الهولوكست".



لكنه أضاف: "إن القيام بعملية عسكرية برية واسعة في رفح ليس هو السبيل لتحقيق ذلك، فمثل هذه العملية تخاطر بقتل مزيد من المدنيين، وتخاطر بإحداث فوضى أكبر في توفير المساعدات الإنسانية، وتخاطر بزيادة عزلة إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها للخطر على المدى البعيد."



من جانبه، شدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لديه خطط لنقل السكان إلى مناطق آمنة قبل شن هجوم بري.