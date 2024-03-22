ولي العهد السعودي يستعرض مع رئيس الوزراء الكويتي التعاون الثنائي في شتى المجالات

عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح جلسة مباحثات في جدة، في وقت مبكر من اليوم الجمعة استعرضا خلالها آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم أن ولي العهد السعودي استعرض مع رئيس الوزراء الكويتي خلال اللقاء "العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين ، وآفاق التعاون الثنائي وفرص تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

ووصل رئيس الوزراء الكويتي إلى مدينة جدة غرب السعودية مساء الخميس في زيارة رسمية، هي الأولى له، إلى المملكة.

وأكد سفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ صباح ناصر صباح يوم الخميس أهمية زيارة رئيس مجلس الوزراء للمملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وقال الشيخ صباح ناصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء لها طابع خاص كونها تأتي بعد زيارة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمملكة وهي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء للمملكة بعد توليه منصبه.

وأضاف الشيخ صباح ان الزيارة ستكون امتدادا لزيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وبداية لترجمة ما تم الاتفاق عليه في البيان الكويتي السعودي الذي صدر عقب الزيارة.

وكانت السعودية والكويت، قد أكدتا في بيان لهما في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها "حفاظا على مصالح العالم أجمع".

ودعا الجانبان في بيان مشترك، صدر في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للسعودية، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

كما أكد البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، حرص المملكة والكويت على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.