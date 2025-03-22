أعلن مطار إيجوستي نجوراه راي في جزيرة بالي الإندونيسية، إلغاء 16 رحلة دولية في يوم واحد، وذلك بعد ثوران بركان لووتوبي لاكي-لاكي في منطقة شرق فلوريس، بإقليم إيست نوسا تنجارا .

وقال أحمد شوقي شهاب، المدير العام للمطار: "حتى يوم الجمعة (21 مارس) في الساعة 1600 بالتوقيت المحلي، تم إلغاء 16 رحلة دولية من قبل شركات الطيران بسبب اعتبارات تتعلق بسلامة وأمن الرحلات الجوية"، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء اليوم السبت .

وأوضح شهاب أن الإلغاءات شملت ثماني رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة.

وكانت هناك رحلات أسترالية من بين الرحلات المتأثرة، حيث تم إلغاء رحلة مغادرة ووصول لكل من داروين وبيرث وسيدني وبريزبن، بالإضافة إلى رحلتين مغادرتين وواصلتين لميلبورن.

كما أدى ثوران البركان إلى إلغاء رحلات المغادرة والوصول لكوالالمبور وشنغهاي.

وأضاف شهاب: "جميع الرحلات على الخط الأسترالي التي تم إلغاؤها كانت تُشغلها شركة جيت ستار، بينما كانت رحلة كوالالمبور تُشغلها إير آسيا إكس، ورحلة شنغهاي تُشغلها شركة خطوط جونيياو الجوية".

وأشار إلى أن تأثير الثوران البركاني على عمليات المطار بدأ منذ صباح أمس الجمعة في الساعة 0845 بالتوقيت المحلي، على الرغم من أن المجال الجوي في جنوب بالي ظل آمنا.





