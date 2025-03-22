حنان مطاوع: أحاول تقديم أعمال فنية تتسق مع أفكاري لا تجرح عين أو أذن المشاهد

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن حرصها على تقديم أعمال فنية «متسقة مع أفكارها الشخصية»، معربة عن أملها في أن يشاهد الجمهور أعمالها «بأريحية وطمأنينة».

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «Spot Light» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، : «أحاول أن أقدم أعمالا متسقة مع أفكاري الشخصية، وأتمنى أن يشاهد الكل أعمالي بأريحية ويشعر بطمأنينة وهو يشاهدها ويستمتع بها، بحيث لا يكون هناك ما يجرح عينه أو أذنه، وتناسب كل الأسرة، قد يكون العمل للكبار فقط لكن بسبب احتوائه على أفكار عنيفة أو مشهد قتل يتضمن دماء؛ لكن أتمنى أن يكون مناسبا لكل الأسرة».

وتحدثت عن مسيرتها الفنية، قائلة:« أنا كل حياتي قدرية، إحساسي إن الإنسان لا يملك شيئا من أمره، وكل ما يمكنني فعله هو الاجتهاد في عملي، أما النتائج وموعد عرض المسلسل والرزق، فكل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى».

وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من القراءة كثيرًا خلال الفترة الحالية واكتفائها بقراءة السيناريوهات، متابعة: «منذ أن أنجبت، لم أعد أستطع القراءة كثيرًا بسبب المسئوليات الكثيرة، كان معرض الكتاب بالنسبة لي قدس الأقداس، وكنت أعود منه محملة بالكتب وفي المواصلات لدرجة أن أكتافي كانت تتوقف».

كما كشفت عن رغبتها في تجسيد شخصية من الحضارة المصرية القديمة، قائلة: «نفسي أقدم دور شخصية من عالم المصريين القدماء، أي عمل، ليس بالضرورة أن أجسد دور ملكة، عامة الشعب في تلك الفترة كانوا ملوكا بما يمتلكونه من علم وأسرار، المصري القديم سيظل سره مدفونا معه، وصلوا إلى القمة في كل شيء، وبعد عالمهم البشرية رجعت إلى الصفر».