شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل حكيم باشا للفنان مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة "cbc"، بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it في تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أنه يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة "الحياة"، في تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "حكيم باشا"، على صدمة ولاد "نوح- أحمد فؤاد سليم"، في ابن عمهم "حكيم- مصطفى شعبان"، بعد أن أخبرهم بأن لن يقسم الميراث تنفيذًا لوصية عمه.

كما جاء ضمن أحداث الحلقة الثانية والعشرين، حديث "برنسة- سهر الصايغ" مع "بحر- محمد نجاتي" و"سليم- منذر ريحانة"، بعد صدمتهم في "حكيم- مصطفى شعبان"، واتفقوا على أن "سليم- منذر ريحانة" سوف يكون كبيرهم حتى يأخذ الأموال ويقسمها بينهما وأنهم سوف يضموا "ياسين- ميدو عادل" شقيقهم إليهما، لأنه هو الذي سيساعدهم في غسيل الأموال.

وفي سياق متصل حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع زوجاته، ففي البداية مع "غزل- دينا فؤاد"، وقال لها إنه سوف يجعلها سيدة القصر وكلمتها تمشي على الكل، ثم حديثه مع "صفا- هاجر الشرنوبي"، والتي قالت له إن يوزع المال ويشترى راحة البال ولكنه رفض، ثم قالت له إن والدها "جارحي- حمدي هيكل"، إذا حدث له شيء بسببه لن تسامحه.

وانتهت الحلقة على حديث "حكيم- مصطفى شعبان" مع "لوما- يارا قاسم"، والتي قالت له أنت قررت عدم توزيع المال لولاد عمك لأجل ولدك وليس تنفيذاً لوصية عمك وانتهت الحلقة على ذلك.

ويعرض مسلسل "حكيم باشا"، يومياً على شبكة قناة "cbc" العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث إن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة "cbc drama"، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة "الحياة" العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

جدير بالذكر بأن مسلسل "حكيم باشا"، هو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان، ويشاركه في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من الفنانين وعلى رأسهم: "النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين".