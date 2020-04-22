كبير الأطباء في بريطانيا: إجراءات التباعد الاجتماعي «ستستمر حتى نهاية العام»

توقع كبير الأطباء في بريطانيا البروفيسور كريس ويتي استمرار إجراءات التباعد الإجتماعي لمحاربة فيروس كورونا في المملكة المتحدة وذلك حتى التوصل إلى لقاح أو علاج مؤثر.

وقال ويتي - في لقاء صحفي اليوم الأربعاء في مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننج ستريت نقلته صحيفة "إيفننج ستاندارد" - "من غير المتوقع أن يشهد العام القادم وجود علاج لمرض فيروس كورونا أو كوفيد-19 أو لقاح لهذا المرض".

وأشار إلى أن علاج أو لقاح ضد المرض يمكن التوصل إليهما أو أحدهما قبل هذا الوقت إلا أن خروج أي منهما للإستخدام العلاجي يعد أمر أخر.

وقال ويتي:"على المدى البعيد، سيكون التخلص من هذا المرض بشكل مثالي نتيجة طريقة من إثنتين. إما التوصل إلى لقاح ويمكن أن يحدث هذا من خلال العمل في أكثر من طريق..أو العلاج المؤثر بشكل كبير يوقف موت الأشخاص بسبب هذا المرض حتى لو أنهم أصيبوا به".

وأضاف:"حتى نستطيع التوصل إلى واحد من هذين وإحتمال التوصل إلى أي من هذين خلال العام القادم إحتمال ضعيف وأعتقد أننا يجب أن نكون واقعيين في هذا الأمر."

ومضى قائلا:"علينا اللجوء إلى الإعتماد على الوسائل الإجتماعية الأخرى والتي تعد بعيدة تماما عن التباعد الاجتماعي".