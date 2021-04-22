تقيم إدارة الإنتاج المتميز بقطاع قنوات النيل المتخصصة ورشه عمل، استعدادا لإنتاج أول سلسله أفلام "فيتشر" تتناول مسيرة عظماء ماسبيرو، والإعلاميين الذين صنعوا تاريخ هذا المبنى بعطائهم الكبير، وما زالوا يعيشون بيننا.

وتضم القائمة عدد كبير من الشخصيات التي وضعت بصماتها علي الإعلام المصري، إذ تتناول الأفلام مسيره الرواد الإعلامية وحياتهم الآن، وترافقهم الكاميرا لاول مكان لهم داخل ماسبيرو، وتدور الاحاديث حول أهم الأحداث التي عاصروها.

والسلسلة أعدتها الكاتبه الصحفيه سهي سعيد، وشكل الإعلامي أسامة البهنسي رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة فريق عمل بإشراف الإعلامي عادل العبساوي نائب رئيس القطاع ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز، ويضم المخرجة نهي المعداوي ومدير الإنتاج إسماعيل عبد العال.