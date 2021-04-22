إجلاء الآلاف في ألمانيا بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

اضطر ما يقرب 3 آلاف شخص في ألمانيا، اليوم الخميس، إلى مغادرة منازلهم بعد أن عثر عمال البناء على قنبلة تزن 500 كيلوغرام تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وساعد في عملية الإجلاء خبراء إبطال مفعول القنابل وحوالى 150 ضابط شرطة، بحسب فضائية "دويتشة فيلة" الألمانية.

وقالت الشرطة في بيان رسمي لها، اليوم الخميس، إن عمال بناء في مدينة مانهايم بجنوب ألمانيا اكتشفوا قنبلة جوية تزن 500 كيلوغراما يعود عمرها إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وأضافت أنه تم تفكيك العبوة الناسفة، التي عثر عليها في ثكنة عسكرية أمريكية سابقة.

وأعلنت الشرطة مساء اليوم عن نجاح العملية، وقالت إن السكان المحليين يمكنهم العودة إلى منازلهم.

يشار إلى أنه في 31 يناير الماضي، أبطل خبراء التخلص من القنابل 4 قنابل من الحرب العالمية الثانية وسط مدينة غوتنغن، بعد أن قام الآلاف من السكان بإخلاء منازلهم، والتي أسقطها الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية.