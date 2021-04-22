بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل «القاهرة كابول»، بجلوس «رمزي» مع ابنه «عبدالله»، ويخبره عن جده الذي يدعي له بالهداية، ولكن ابنه يسأله لماذا يدعي له بالهداية وهو لم يفعل شيء وعمله بعيد عن كل شيء خطأ فيصمت.

ويذهب «عبده» لمقابلة «حسن» ويسأله ما الذي قصر به ليصبح «رمزي» على ما هو عليه، ولماذا هو دونا عن باقي أشقائه، وهل يمكن أن يكون «رمزي» على صواب وأنهم فهموا الدين خطأ، ويرسل «طارق» والديه لطليقته «نجلاء» ليأخذوا ابنه منها ولكنها تطردهم، فيتصل بها ويهددها بأنه عاجلا أم أجلا سيأخذه.

ويخطط «عادل» ورئيسه لزرع أحد الشباب وسط الجماعات الإرهابية، بينما يوبخ «رمزي» أبنه «عبدالله» وأمه، على خروجه من المنزل لخوفه عليه من القتل مثل أخيه «منصور»، ويخبرها أنه سيدبر لهم هجرة لجنوب السودان أو البوسنة، وهي تطلب منه أن لا يسرف في القتل بسبب الإنتقام.

ويقابل «طارق» أحدى سيدات الأعمال، والتي تريد إنشاء قناة فضائية، وتريد منه أن يتولى إدارتها، ولكنه يرفض ويخبرها أنه يفضل أن يكون الرجل الثاني، فتتفق معه على أن يقدم برنامجا بالقناة ويساهم في الإدارة، وأنه سيكون الإعلامي الأعلى أجرا بالوطن العربي.

«القاهرة كابول» من تأليف طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.