سفارة إسبانيا تنظم قراءة افتراضية لرواية الكيخوتة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب



تنضم سفارة إسبانيا بالقاهرة، في 23 أبريل الجاري، وهو اليوم العالمي للكتاب، للأنشطة التي يتم تنظيمها من قِبَل المؤسسات المعنية بالثقافة حول العالم، من خلال تسجيل قراءة عبر الإنترنت للعمل الأدبي الشهير "الشريف العبقري دون كيخوتي دي لامانشا"، للأديب الإسباني الكبير ميجيل دي ثربانتس.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الخميس، فإن هذا النشاط يمثل النسخة الثانية من تسجيل قراءة رواية "ثربانتيس" عبر الإنترنت، بعد المبادرة الأولى التي انطلقت العام الماضي.



وقراءة هذا العام مهداة إلى ذكرى المترجم والأكاديمي المصري الكبير المتخصص في الآداب الإسبانية الأستاذ الدكتور علي المنوفي (1949-2018)، والذي قدم للقارئ العربي العديد من الأعمال الأدبية والتاريخية والمعمارية لكبار المؤلفين الإسبان والإيبروأمريكيين.



وتهدف القراءة الافتراضية عبر الإنترنت لعام 2021، لرواية "الكيخوته"، العمل الذي يحمل قيما إنسانية ويحظى بشهرة عالمية، إلى مشاركة العديد من قطاعات المجتمع المصري في تسجيل القراءة باللغة الإسبانية (اللغة الأصلية للعمل)، وباللغة العربية (من خلال الترجمة التي قام بها المترجم والأكاديمي المصري القدير الأستاذ الدكتور سليمان العطار "1945-2020").



وبهذه المناسبة، وجهت سفارة إسبانيا بالقاهرة، الشكر لكل من شارك في هذا الإصدار من مسئولين وشخصيات تنتمي لعالم الثقافة والسلك الدبلوماسي والصحفيين ورجال الأعمال وعلماء الآثار وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المصريين، كما وجهت الشكر إلى العديد من الجامعات المصرية التي شاركت بحماس في هذا المشروع: عين شمس، الأزهر، القاهرة، المنيا، السادس من أكتوبر، حلوان، مدينة الثقافة والعلوم، فاروس، بدر، الزقازيق، الأقصر، أكاديمية السادات، واسلسكا.



كما قامت جامعة فاروس بالإسكندرية بجهد كبير في ضم العديد من القطاعات والمجموعات من أجل القراءة، حيث قامت بتنسيق المشاركة والتسجيل لتلك المجموعات المتواجدة في مدينة الإسكندرية.



كما تعد القراءة الافتراضية عبر الإنترنت لرواية "دون كيخوتي"، امتدادا للأنشطة التي ينظمها معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية، والتي تشمل قراءة نفس العمل الأدبي بحضور محدود العدد؛ وذلك نظرا للظروف التي تفرضها جائحة فيروس كوفيد19، وتشمل أيضا تلك الأنشطة مبادرة لقراءة أعمال أدبية من المنزل ومسابقة للكتابة باللغة الإسبانية.



وسوف تتاح مشاهدة تسجيلات الإصدار الثاني من هذه القراءة الافتراضية لعمل ميجيل دي ثربانتس الشهير عبر الإنترنت، من خلال قناة اليوتيوب الخاصة بالسفارة الإسبانية بالقاهرة.