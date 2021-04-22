إندونيسيا: البحارة على متن الغواصة المفقودة لديهم ما يكفي من الأكسجين حتى السبت

قال رئيس أركان البحرية الإندونيسية، إن البحارة على متن غواصة إندونيسية مفقودة لديهم ما يكفي من الأكسجين حتى السبت، بينما قال قائدها العسكري إن السفينة بحالة جيدة وجاهزة للمعركة.

وأعلنت إندونيسيا بوقت سابق عن اختفاء الغواصة KRI Nanggala-402 أثناء قيامها بتدريبات شمال جزيرة بالي، فيما أفادت وسائل إعلام بأن 53 شخصا موجودون على متن الغواصة، وفقا لوكالة رويترز.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإندونيسية، إن عملية بحث جوي عن الغواصة فقدت عثرت على تسرب نفطي بالقرب من موقع غوص سابق.

وقال البيان إن الجيش نشر سفينتين تابعتين للبحرية بقدرة "سونار" (تقنية انتشار الصوت وتستخدم عادة في البحر لاكتشاف ما تحت الماء) للمساعدة في البحث عن الغواصة.