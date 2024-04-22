قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، إن عددا من الشهداء الذي عثر على جثامينهم في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جرى إعدامهم بشكل مباشر.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أن عددا من الشهداء قطعت رؤوسهم، وهناك من بُترت أطرافهم السفلية والعلوية أو بَقْر بطونهم.

وأوضح أن الطواقم الطبية المختصة وعناصر الدفاع المدني عثروا على جثثًا كثيرة بلا رؤوس أو بلا أعضاء أو أطراف.

وذكر أن ما حدث في مجمع ناصر الطبي هو نفسه الذي سبق أن حدث في مجمع الشفاء الطبي أو مستشفيات كمال عدوان أو العودة أو العمل، ومختلف المستشفيات التي اقتحمها جيش الاحتلال.

وكان الدفاع المدني في غزة، أعلن ارتفاع عدد جثامين الشهداء التي انتشلت من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 210.

يأتي هذا فيما تسود توقعات كثيرة بأن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء المفقودة حتى الآن، بالتزامن مع العثور على مقابر جماعية.