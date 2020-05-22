5 فنادق في 3 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

تسلمت 5 فنادق بثلاث محافظات هي القاهرة الكبرى والسويس والإسكندرية، أمس الخميس، شهادة السلامة الصحية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها اليوم عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، على بعض الفنادق في هذه المحافظات، أسفرت عن أن فندق واحد من ثلاثة فنادق بمحافظة السويس، وفندقين من أربعة فنادق فى محافظة القاهرة الكبرى، وفندقين فى محافظة الإسكندرية، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

والفنادق التي استوفت الشروط اليوم وحصلت على الشهادات في القاهرة الكبرى شملت فندق انتركونتننتال سيتى ستارز وستاي بريدج، أما محافظة السويس شملت فندق ستيلا دي مارى بالعين السخنة، وعن الفنادق في محافظة الإسكندرية شملت فندق إيبر اوتيل ببرج العرب، وذا چى بالساحل الشمالى.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.