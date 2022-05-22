الإعلان عن ثاني إصابة في الشرق الأوسط بجدري القردة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن احتمال رصد إصابة ثانية لجدري القردة في البلاد على متن سفينة شحن عائدة من أوروبا، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

يأتي ذلك بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض في إسرائيل والشرق الأوسط، أمس السبت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشخص المشتبه في إصابته عاد مؤخرا من رحلة إلى أوروبا الغربية، ويخضع حاليا لفحص جدري القردة، مبينة أنه يتلقى العلاج في مركز برزيلاي الطبي في عسقلان وحالته طفيفة.

ولم يكشف عن هوية المريض لكن تم تأكيد أنه رجل يبلغ من العمر 27 عاما وكان يعمل على سفينة شحن راسية في أسدود. وهو معزول تماما ولم يكن على اتصال بمرضى آخرين في المستشفى، حسب تقارير.

وأوصى طاقم إسرائيلي مكلف بالتعامل مع الأوبئة، بالتزود بالأدوية الخاصة بمعالجة مرض جدري القردة، في محاولة لتبديد المخاوف من خطورة المرض.

من جانبها قالت السلطة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، إنه لم يتم اكتشاف أي إصابة بمرض جدري القردة في مناطق الضفة الغربية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي، دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة، بعد تسجيل حوالي 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.

وجدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.