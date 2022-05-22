محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية على 5 أسرى فلسطينيين هربوا من سجن جلبوع

قضت محكمة إسرائيلية، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية، على خمسة من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.

ويشار إلى أنه في 6 سبتمبر 2021، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار عبر نفق حفروه أسفل سجن جلبوع شمالي البلاد، وهو أشد السجون الإسرائيلية حراسة، فيما عرفت هذه الحادثة إعلاميا بعملية «الهروب الكبير».

ولكن إسرائيل تمكنت من إعادة اعتقال الأسرى الستة خلال أسبوعين من فرارهم.

من بين الهاربين الستة، زكريا زبيدي، القيادي السابق بكتائب شهداء الأقصى المرتبطة بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

أما الخمسة الآخرون، وهم محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كمامجي، ويعقوب قادري، ومناضل نفيعات، فينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي.

وكان أربعة منهم يقضون عقوبات بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالتخطيط أو تنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

أما الخامس فهو معتقل منذ عامين دون توجيه أية اتهامات إليه بموجب ما يعرف بأمر الاعتقال الإداري، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.