وزيرة التخطيط تفتتح مركز خدمات مصر بشرم الشيخ

افتتحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور عمر مروان، وزير العدل، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأشرف عبدالحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وأكدت السعيد، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري؛ وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتماشيًا مع هذه الأهداف، تضمنت اتفاقية التعاون بين مصر، متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودولة الإمارات متمثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء، والمبرمة عام 2018 بشأن مجال تطوير العمل الحكومي، التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وقد أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من ضمنها إنشاء مراكز خدمات مصر، وهي سلسلة من المراكز التي سيتم إنشائها في مختلف المحافظات، فهذا التعاون يضاف إلى الإنجازات المتحققة في ملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار، والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل، وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي، وجائزة مصر للتميز الحكومي.

وأوضحت السعيد، أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد مجمع به كل الخدمات بدلًا من انتقال المواطنين بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة، مضيفة أن مركز خدمات مصر يقدم العديد من الخدمات أبرزها خدمات الأحوال المدنية التي تصدرها وزارة الداخلية، مثل استصدار بطاقة الرقم القومي، وشهادات الميلاد، والوفاة، والزواج، وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقاري، التي تصدرها وزارة العدل، علاوة على خدمات السجل التجاري، وصولًا إلى خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشارت السعيد، إلى أنه في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وبما يسمح برفع كفاءة الجهاز الإداري الحكومي، فقد تم التنسيق مع شركة E-finance للاستثمارات المالية والرقمية لإدارة وتشغيل المركز، بداية من تدريب موظفين خدمة العملاء، والدعم الفني، وجميع الانظمة الداخلية والاتصالات والأمن، وصولًا إلى إنشاء موقع إلكتروني وخط ساخن لحجز تاريخ وموعد ونوع الخدمة، من خلال إدخال الرقم القومي، وبالتالي تسهيل تتبع حالة الخدمة وتوقيت الاستلام.

وتابعت السعيد، أن مركز خدمات مصر في شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء يعد ثاني مركز نموذجي بعد مركز محافظة أسوان، ويعمل على خلق بيئة مناسبة لتلقي طلبات المواطنين وتيسير حصولهم على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة؛ بهدف تسهيل الإجراءات، وخفض المدة الزمنية وتوفير الجهد، وخلال عام 2023 سوف يتم افتتاح مراكز خدمات مصر في المحافظات ذات الكثافة العالية مثل محافظة الإسكندرية، القاهرة والجيزة؛ تحقيقا لمبدأ الانتشار والوصول لأكبر عدد من المواطنين.

وأكدت السعيد، أن الدولة تعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، ليس فقط من خلال مركز الخدمات الحكومية المجمع، بل لدينا قصة نجاح سابقة تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية، وهي استحداث مشروع "سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة"، وهي عبارة عن سيارات متنقلة تقوم بتقديم ما يزيد عن 140 خدمة من خدمات المحليات، وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

واستعرض أشرف عبدالحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي تطبيق قيم خدماتك، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اطلقت منظومة قيم خدماتك، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وخلق بيئة تشاركية بين المواطن وصانع القرار.

وأوضح أنه تم إنشاء تلك المنظومة لتكن بمثابة مؤشر يساعد الحكومة على تقييم الخدمات الحكومية، من خلال تمكين المواطن من تقييم تلك الخدمات، إلى جانب الوصول إلى رضا المواطن المصري بتوسيع مساحة مشاركته الإيجابية في تقييم الخدمات الحكومية وتحسين جودتها، فضلًا عن إرساء قيم الشفافية، النزاهة والحوكمة بين أصحاب المصلحة في المجتمع المصري ككل، مما يسهم في اتخاذ خطوات ثابتة ومستمرة نحو الوصول إلى أعلى وأفضل المستويات في المؤشرات الدولية المختلفة.

وذكر إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي - فاينانس، أن إنشاء مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الحكومية للمصريين، يأتي في إطار تعاون مشترك نفتخر به بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ويهدف إلى الإسراع في النهوض بالقطاع الحكومي، ورفع نسبة الرضا بين المواطنين متلقي الخدمات، من خلال تيسير إجراءات الحصول على تلك الخدمات، مضيفًا أننا نتعاون في مراكز خدمات مصر؛ من أجل النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات، مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها، ويسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بما يتماشى مع جهود الدولة نحو الإسراع في تحويل الاقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالقطاع الحكومي الذي يعد ركنا أساسيا لتطوير حياة المواطنين.