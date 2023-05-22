انفراجة في أزمة توفير قيمة تعاقدات الحجاج في السعودية بالريال

شركات السياحة: توافر الريال من القنوات الرسمية يساهم في ثبات أسعار برامج الحج

شهدت الساعات الماضية انفراجة في أزمة توفير قيمة تعاقدات الحجاج بالسعودية بالريال، وهو مؤشر جيد يؤكد أن أسعار الحج السياحي لن تشهد أي زيادات جديدة هذا العام بعد توفير الريال السعودي بأسعار مناسبة من القنوات الرسمية.

ووافق البنك المركزي على توفير قيمة تعاقدات حجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية بالريال السعودي، يأتي ذلك استجابة لشركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام، وأسوة بما تم مع حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي.

وخاطبت غرفة شركات السياحة، البنك المركزي لتوفير المبالغ المستحقة لتعاقدات الشركات السياحية على خدمات الحجاج بالأراضي المقدسة بالريال السعودي، أسوة بما تم مع حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد عدد من أصحاب شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام، أن توافر الريال السعودي من القنوات الرسمية، سيساهم بشكل كبير في ثبات أسعار برامج الحج السياحي، وعدم ارتفاعها عن ما تم إعلانه مؤخرًا.

وقال وجيه القطان، عضو غرفة شركات السياحة، إن البنوك المصرية وافقت على توفير كامل قيمة تعاقدات الحج بالمملكة العربية السعودية لشركات السياحة وفقًا للسعر الرسمي للريال السعودي حاليا، مشيرا إلى أنه خلال 3 أيام سيتم تحويل تلك المبالغ إلى المحافظ الإلكترونية للشركات؛ ليتم تسديد قيمة التعاقدات الخاصة بسكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة والانتقالات الداخلية وكل الخدمات هناك.

وأضاف القطان، أن موافقة البنوك المصرية على توفير قيمة التعاقدات بالريال السعودي، سيؤدي إلى عدم زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام عن الأسعار، التي تم إعلانها في الضوابط المنظمة للحج لهذا العام، والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار مارس الماضي.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن شركات السياحة بدأت في السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك لمعاينة واختيار المساكن التي سيسكن فيها حجاج السياحة هذا العام بكل من مكة والمدينة، وتوثيق عقود تلك المساكن، مشددًا على أن المساكن التي سيتم اختيارها للحجاج هذا العام لابد وأن تكون متوافقة مع مواصفات السكن، الذي حددته وزارة السياحة والآثار لحجاج البرامج السياحية "البري، الاقتصادي طيران، حج الـ5 نجوم"، لافتا إلى أنه لن يتم اعتماد أي مساكن مخالفة لضوابط الحج التي اعتمدها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

وأكد أصحاب شركات السياحة، أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، سمحت للجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة بإقرار تعديل على أسعار برامج الحج بعد الحصول على موافقة وزير السياحة على ذلك، في حال حدث ارتفاع في أسعار أيا من الخدمات الموجودة في المملكة العربية السعودية، أو حدث أي تغير في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه عن الأسعار المقررة بالضوابط.

وأشار أصحاب الشركات، إلي إن وزارة السياحة والآثار سعرت برامج الحج السياحي لهذا العام على أساس أن سعر الريال السعودي 8 جنيهات و17 قرشا، مؤكدين أنه حال حدث أي تعديل في سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية قبل دفع شركات السياحة لقيمة جميع التعاقدات الخاصة بالحج بالمملكة العربية السعودية فإن أسعار البرامج ستتجه حتما نحو التغير.

وانتشرت حالة من الجدل الشديد في الأوساط السياحية حول ما إذا كان سيتم السماح لشركات الطيران بالحجز لحاملي تأشيرة الزيارة للسعودية للسفر لجدة، خلال موسم الحج لهذا العام أم لا، وتم حسم الأمر نهائيا ببيان رسمي من سلطة الطيران المدني السعودي، التي أكدت على عدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج 2023-1444.

وأصدرت مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة - المدينة خلال موسم الحج وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

ومن المقرر أن تعلن شركة مصر للطيران خلال الأسبوع الحالي، عن أسعار تذاكر الحج، حيث سيجرى اجتماع تنسيقي بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية، كونهما الناقلان الأكبر للحجاج المصريين للوصول إلى أسعار معتدلة لتذاكر طيران الحج هذا العام.

وحددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.

وكان عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية ورئيس اللجنة الفرعية للحج والعمرة بشركة مصر للطيران، قد أكد في خطاب أرسله لشركات السياحة المنظمة للحج هذا العام، أنه وفقًا لتعليمات هيئة الطيران المدني السعودي فإن أولى رحلات الحج التي ستستقبلها المملكة العربية السعودية، ستكون يوم 1 ذو القعدة من العام الهجري الحالي 1444، على أن تكون آخر رحلات الحج التى ستستقبلها المطارات السعودية يوم 4 ذو الحجة من العام الهجري الحالي الموافق يوم 22 يونيو 2023.

وأشار عدوي، إلى أن أولى رحلات الحج المغادرة للمملكة بعد انتهاء مناسك الحج ستكون يوم 13 ذو الحجة من عام 1444 هجريًا، الموافق يوم 2 يوليو المقبل، على أن تكون آخر رحلات الحج المغادرة لمطارات المملكة العربية السعودية يوم 15 محرم من عام 1445 هجريًا الموافق يوم 2 أغسطس 2023.