بريطانيا: صادرات أوكرانيا من الحبوب تحقق أعلى مستوى منذ نشوب الحرب

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ذكرت وزارة الدفاع في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا قامت خلال شهر أبريل الماضي بتصدير كميات من الحبوب والبذور الزيتية أكثر من أي شهر منذ بدء الغزو الروسي الشامل للبلاد في شهر فبراير 2022.

وأوضحت الوزارة في تحديثها اليومي لمسار الحرب، عبر منصة "إكس"، أن الصادرات التي بلغت 6ر6 مليون طن تظهر قدرة أوكرانيا على التصدير عبر ممرات الشحن في البحر الأسود.

وارتفع معدل النقل من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود أيضا مقارنة بفترة سريان اتفاقية تصدير الحبوب.

وسمح الممر البحري الأوكراني حتى الآن بتحرك 1600 سفينة وتصدير 45 مليون طن. وتمثل المحاصيل الزراعية أغلبية هذه الكمية بواقع 30 مليون طن.

وأضافت الوزارة: "إجمالا، سيدعم هذا تعافي الاقتصاد الأوكراني في 2024".

وأوضحت لندن أن صادرات أوكرانيا من الحبوب تشكل حوالي 7ر9 % من صادرات الحبوب العالمية في الفترة من يوليو 2023 ويونيو 2024.

ويتم تصدير أغلبيتها عبر موانئ البحر الأسود، ونحو 15 % عبر نهر الدانوب و 6 % عبر السكك الحديدية وأقل من 1 % عن طريق البر.