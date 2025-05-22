 المستشار الألماني يعرب عن صدمته إزاء مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الألماني يعرب عن صدمته إزاء مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن

برلين (د ب أ)
نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 11:08 ص | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 11:08 ص

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن صدمته إزاء واقعة إطلاق النار التي أودت بحياة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وكتب ميرتس على موقع "إكس" اليوم الخميس: "في هذه المرحلة، يجب أن نفترض وجود دافع معادٍ للسامية.. أدين هذه الجريمة البشعة بأشد العبارات الممكنة"، معربا عن مواساته لأقارب الضحيتين.

وقُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية، وتم القبض على المشتبه به.

وقالت الشرطة إنه ردد شعارات مؤيدة للفلسطينيين بعد اعتقاله. ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في القضية باعتبارها جريمة كراهية محتملة.


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