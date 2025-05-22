مجلس إدارة صندوق التنمية يجتمع بتكية أبو الدهب بمنطقة الأزهر

عقد ظهر اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق التنمية الثقافية، بمقر متحف نجيب محفوظ بتكية محمد بك أبو الدهب بمنطقة الأزهر.

حيث ناقش الأعضاء عدد من الملفات الإستراتيجية من ضمنها تطوير الهيكل الإداري للصندوق، والمشروعات والبرامج التشاركية لتعزيز الاستثمار الثقافي بين قطاع الصندوق والقطاعات المختلفة بوزارة الثقافة، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من المشروعات الجاري العمل عليها مثل مراكز إبداعية حرفية إقليمية، والاتفاق على إنشاء مراكز إبداعية جديدة (بيت السرد - بيت الرسوم المتحركة).

ثم قام الحضور بزيارة للمتحف مستمعين لشرح من الكاتب الصحفي طارق الطاهر مدير المتحف.



يُعد عقد الاجتماع في متحف (نجيب محفوظ) بتكية ابو الدهب، بداية لعقد اجتماعات الادارات المركزية بشكل متوالي في مراكز الابداع على مستوى الجمهورية.

ضم الإجتماع المعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية، الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، الدكتور سعيد بدر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، الدكتور إيمان أسامة الأستاذة بكلية الفنون الجميلة بحلوان، الدكتور ياسر السيد رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، الكاتب والناقد محمد بغدادي والمستشار القانوني كريم عمر.