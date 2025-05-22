وزير خارجية لبنان يدعو إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، اليوم الخميس، وجوب ممارسة الضغوط على إسرائيل لدفعها إلى الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية.

وقال الوزير رجي، خلال استقباله اليوم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان جورجيا نيكولوز سامخارادزه الجورجي: "يجب ممارسة الضغوط على إسرائيل لدفعها الى الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وإلى الافراج عن الأسرى اللبنانيين لديها".

وبدوره، شكر سامخارادزه، لبنان على موقفه الداعم لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها، مؤكدا رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات.

ووفق بيان للخارجية اللبنانية، جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وجورجيا، إضافةً إلى التطورات في لبنان والمنطقة.