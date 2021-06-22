لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تجدد التأكيد على مساندة قضية فلسطين باعتبارها قضية العرب الأولى

جددت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، في اجتماعها برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان، التأكيد على دعم ومساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة فلسطين الذي عقد اليوم، بمقر البرلمان العربي لمناقشة مشروع القرار الخاص بفلسطين الذي سيرفع إلى الجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها السبت المقبل الموافق 26 يونيو الجاري.

وأكد العسومي - في تصريح صحفي عقب الاجتماع - تضامن البرلمان العربي التام مع السلطة الفلسطينية ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وأوضح أن اللجنة تابعت خلال الاجتماع مستجدات الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة والموقف من تنفيذ مخرجات الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي في 19 من مايو 2021م، لمناقشة الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان العسكري على قطاع غزة.

وأكد "العسومي" أن البرلمان العربي سيظل في حالة انعقاد دائم بشأن القضية الفلسطينية، وسيستمر في تكثيف جهوده واتصالاته مع الجهات الدولية لمتابعة تنفيذ القرارات التي تمخضت عن الجلسة الطارئة والخطابات التي تم إرسالها إلى المنظمات الإقليمية والدولية بشأن حشد الدعم لنصرة القضية الفلسطينية ووقف انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال.

وأشار في هذا السياق إلى الرسالة الواردة من السيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي أوضحت فيها أن الضربات الجوية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قد تشكل "جرائم حرب".

وقال رئيس البرلمان العربي إن لجنة فلسطين أعدت مشروع قرار حول مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سوف يصدر عن الجلسة العامة السادسة للبرلمان العربي المقرر انعقادها السبت المقبل.

ناقشت اللجنة جهود البرلمان العربي في الدفاع عن القضية الفلسطينية خاصة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القدس وما أعقبها من عدوان على غزة، وخاصة الرسائل الصادرة عن جلسة طارئة البرلمان التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بتاريخ 19 مايو الماضي، والتي خصصت لمناقشة الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح ، وفي قطاع غزة، وهي الجلسة التي ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة في افتتاح أعمالها.

واستعرضت اللجنة الرسائل الواردة إلى رئيس البرلمان العربي وفي مقدمتها رسالة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية التي ثمن فيها جهود البرلمان العربي للدفاع عن القضية الفلسطينية، والطلب منه التحرك ضد حصول إسرائيل على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي.

كما استعرضت اللجنة الرسالة الواردة من المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ردا على رسالة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي بشأن قرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة المخصصة لفلسطين.