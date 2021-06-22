أمين عام «المحامين العرب» يبحث مع سفير فلسطين التعاون لمواجهة جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

بحث الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى مع السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى القاهرة، سبل التعاون في مواجهة الجرائم والانتهاكات، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبال السفير الفلسطيني، بمقر السفارة، لوفد من الاتحاد ممثلًا في الأمين العام المساعد لدولة المقر سيد شعبان، والأمين العام المساعد بالاتحاد علي رياض، والأمين العام المساعد للشؤون المالية يحيى التوني.

وأكد بنعيسى، دعم اتحاد المحامين العرب للشعب الفلسطيني الصامد في نضاله حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأنه يقف إلى صف الشعب الفلسطيني في نضاله لمواجهة العدوان الإسرائيلي، ودفاعًا عن الأمن القومي العربي ضد جرائم التهجير القسري وتدمير البنية التحتية إضافة إلى جرائم الحرب ضد الإنسانية.

وشدد وفد اتحاد المحامين العرب، على مناصرة كل الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها فلسطين، مبدين استعداد الاتحاد لتسخير إمكانياته من أجل الوقوف مع الجهود الدبلوماسية والحقوقية بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية لملاحقة جرائم الاحتلال لدى المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته، رحب السفير دياب اللوح بزيارة وفد اتحاد المحامين العرب، مثمنًا الجهود المتواصلة والتعاون الدائم بين السفارة والاتحاد ومواقفه الوطنية المشرفة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الرسمية والشعبية، مؤكدًا الاستفادة من خبرات الاتحاد في القضايا الحقوقية التي تخوضها فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية وجميع المنابر الحقوقية.