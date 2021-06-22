أكدت الفنانة هيدي كرم أن أخطر شيء للإنسان أن يأكل وهو يشاهد التلفزيون.

تابعت كرم خلال حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة "ON"، أن المصريين لديهم هذه العادة ولا يأكلون على السفرة إلا في حضور الضيوف، بل يحضرون الطعام ويجلسون أمام التلفاز للأكل خاصةً وقت العشاء.

وأضافت أن العشاء بالفاكهة خطأ لأن هناك من يظنون أنه يساهم في إنقاص الوزن، لكنه شئ خاطئ لأن البطيخ والشمام والكنتالوب مثلًا مليئين بالسكر والمياه؛ ما يؤثر على الجسم خاصة مع النوم.

وقالت كرم إن الوقوف أمام المحلات والكشك لشراء الطعام "عك" ويمكن وضع طعام بسيط في الحقيبة، وتناوله حال الشعور بالجوع بدلًا من شراء الطعام الجاهز لأنه ضار للجسم.