 الرئيس السيسي: نحتاج تفهما من شركائنا في التنمية ومؤسسات التمويل الدولية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي: نحتاج تفهما من شركائنا في التنمية ومؤسسات التمويل الدولية

هديل هلال
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 5:09 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 5:09 م
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل برامج الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المياه وتحسين شبكة الطرق واستخدام وسائل النقل الكهربائي، كلفت الدولة المصرية أموالًا ضخمة.

وأضاف خلال فعاليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر»، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، اليوم الخميس، أن الحكومة وضعت خطة ديون لتمويل تلك البرامج.

وأكمل: «الخطة سارت بشكل جيد، وكنا قادرين على إدارتها بشكل متوازن؛ بما لا يمثل ضغطًا علينا وعلى مواردنا».

وتابع: «نتيجة الظروف في الـ3 سنوات الماضية، نحتاج تفهمًا من جانب شركائنا في التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، تراعي الأمر لمصر والدول صاحبة الظروف المماثلة».

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

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