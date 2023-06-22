 مساعد وزير الداخلية السابق: مليون قضية ابتزاز إلكتروني يوميا على مستوى العالم - بوابة الشروق
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مساعد وزير الداخلية السابق: مليون قضية ابتزاز إلكتروني يوميا على مستوى العالم

عمر فارس وأحمد كساب
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 6:39 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 6:39 م
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية السابق، إن هيئة الشرطة هيئة مدنية تختص بالأمن العام وتقوم وزارة الداخلية منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، ومن ثم إعادتهم لمنظومة الإصلاح والتأهيل.

وأضاف خلال جلسة "الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي" المخاطر الإلكترونية علي التماسك المجتمعي، الأسباب، سبل المواجهة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن إدارة تكنولوجيا المعلومات وأكاديمية الشرطة وضعت منهج مكافحة ومواجهة الابتزاز الإلكتروني في المناهج التي تدرس للطلاب وكذلك في الفرق التدريبية من ملازم وحتى القيادات.

وأكد أن مركز بحوث الشرطة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني يجري كافة الأبحاث في مجال الابتزاز الإلكتروني.

وتابع: هناك ٥٥٦ مليون حالة ابتزاز على مستوى العالم سنويا، وهناك مليون حالة ابتزاز يوميا على الأقل على مستوى العالم وليست مصر لوحدها التي تعاني هذا الأمر ورغم ذلك لا يمكن تهميش قضية الابتزاز الإلكتروني، ووزارة الداخلية ليست لوحدها التي ستكافح هذا الامرولكن المجتمع ككل.

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