أذربيجان تستعد لتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي

تستعد أذربيجان لتلبية احتياجات موجة من المشترين الجدد للغاز الطبيعي في أوروبا كبديل لإمدادات الغاز الطبيعي الروسي المنتظر توقفها تماما.

وقال فيتالي بايلاربايوف نائيس رئيس شركة نفط أذربيجان الحكومية، إن الشركة تجري مفاوضات بشأن عقود طويلة المدى تصل إلى 10 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي إلى مشترين في ألمانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أذربيجان نجحت في أبريل الماضي في توقيع اتفاق مع شركات تشغيل شبكات خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي في أوروبا لفتح أسواق جديدة أمامها خارج منطقة البلقان وإيطاليا.

وقال بايلاربايوف في مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن إن شركات من اليونان وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والعديد من الدول الأوروبية الأخرى مهتمة بشراء الغاز الأذربيجاني، مضيفا أن شبكات الأنابيب المتاحة في أوروبا أصبحت كافية لتوصيل الغاز إلى كل هذه الأسواق.

في الوقت نفسه، تعمل أذربيجان على زيادة صادراتها من الغاز إلى شركائها الآخرين، مثل المجر وبلغاريا ورومانيا.

وقال بايلاربايوف إن إيطاليا حريصة على استيراد ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني.

وصدرت أذربيجان خلال العام الحالي حوالي 5ر24 مليار متر مكعب من الغاز، ذهب حوالي نصفها إلى أوروبا، بحسب وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف.

وفي سياق متصل قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو إن فرص اتفاق أوكرانيا وروسيا على تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، الممتد لخمس سنوات تتضاءل في ظل الحرب الدائرة بين البلدين.

وأضاف جالوشينكو في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الخميس، إن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا يمكن أن تتوقف بنهاية 2024 مع انتهاء عقد النقل الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير فاينانشال تايمز القول إن خط أوكرانيا يمثل حوالي 5% من إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مضيفة أن شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز، يمكن أن تنقل كميات من الغاز إلى أوروبا عبر حجز طاقات تشغيلية في خطوط أنابيب أوكرانيا من خلال المزادات.

ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على ما إذا كانت تجري محادثات مع روسيا بشأن تجديد عقد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.