تقرير: الجيش الصيني يعتزم استخدام قاعدة بحرية في كمبوديا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأحد، أن الصين وقعت اتفاقا سريا لاستخدام قاعدة بحرية في كمبوديا، الأمر الذي من شأنه أن يوسع من هيمنة بكين في جنوب شرق آسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية أمريكية قولها إن الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق من العام الجاري يسمح للصين بالوصول الحصري إلى منشأة بحرية كمبودية في خليج تايلاند. وتقع القاعدة في ريام، بالقرب من مطار كبير تتولى شركة صينية بناءه حاليا .

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ومن دول حليفة قولهم أن المطار يبدو أنه يتضمن أيضا نوعا من الممرات التي تحتاجها الطائرات العسكرية، رغم أن الشركة التي تبني المطار تقول إنها ستكون تجارية بحتة.

ونفت السلطات الكمبودية والصينية وجود مثل هذا الاتفاق.

وسيكون موقع "ريام" أول منشأة بحرية صينية في جنوب شرق آسيا، على مقربة من المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وكانت الصين قد افتتحت أول موقع عسكري لها خارج أراضيها في جيبوتي شرق أفريقيا في عام 2017 .

يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة ضخت بكين مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية في جنوب شرق آسيا، متحدية نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.