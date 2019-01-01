 هيئة التعمير: تحرير العقود لـ59 مستفيدا من مزاد سيناء في أولى أيام إنهاء الإجراءات - بوابة الشروق
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هيئة التعمير: تحرير العقود لـ59 مستفيدا من مزاد سيناء في أولى أيام إنهاء الإجراءات

اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لهيئة المشروعات والتنمية الزراعية
اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لهيئة المشروعات والتنمية الزراعية
السيد علاء
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 6:55 م | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 6:55 م

قال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لهيئة المشروعات والتنمية الزراعية، إنه تم تحرير 59 عقدًا في اليوم الأول لإنهاء إجراءات الراسي عليهم مزادات تنمية سيناء، وسيتم تسليمهم العقود الابتدائية يوم الخميس المقبل من المقر الرئيسي للهيئة بالدقي.

وأضاف أن إجمالي الراسي عليهم المزاد بلغ حوالي ١٠٣٧ حالة، من بينهم ٤١٣ حالة في بئر العبد، و ٣٣٤ في منطقة رابعة و٢٩٠ في سهل الطينة، مشيرًا إلى تحرير ٣٠ عقدًا في منطقة بئر العبد و٢٩ عقدًا بمنطقة رابعة.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن الدكتورعزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر تعليمات مشددة بسرعة إنهاء وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراسي عليهم المزاد والذين وردت بشأنهم الموافقات الأمنية حتى 8 أغسطس المقبل.

وناشد الوزير، المواطنين بسرعة التوجه لاستكمال الإجراءات واستلام أراضيهم من فرع الهيئة بمنطقة تعمير الإسماعيلية (الشيخ زايد خلف مبنى هيئة الرقابة الإدارية).

وأكدت الهيئة أنه في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة يعتبر ذلك تنازلًا منهم عن استلام الأرض محل المزايدة.


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