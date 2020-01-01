أعلنت إدارة مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي في الصين، انطلاق الدورة الـ23 له، والتي تم تأجيلها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid-19) في البلاد، على الرغم من أن الصين كانت البؤرة التي نشرت الفيروس الذي يهدد العالم بأكمله حاليًا.

وقالت السلطات المحلية في الصين إن عدد التذاكر المُباعة لمهرجان شنجهاي السينمائي الدولي، وصلت في الدقائق الأولي من فتح شباك التذاكر إلى 100 ألف تذكرة عبر شباك التذاكر على الإنترنت، وفقًا لموقع "فاريتي".

وكان من المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من 13 حتى 23 من يونيو الماضي، ثم تقرر انطلاقه في الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 27 من الشهر ذاته، وبسبب فيروس كورونا تم تأجيله للمرة الثانية والأخيرة في الفترة ما بين 25 يوليو الجاري وحتى الثاني من أغسطس المُقبل.

وبعودة مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي؛ تشير التوقعات إلى عودة عدد كبير من دور السينما والمهرجانات العالمية، التي تأثرت بجائحة كورونا مثل، حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي تم تأجيل دورته الـ 93 إلى 25 من أبريل بدلاً من فبراير، وحفل "جولدن جلوب" الذي تم تأجيله إلى 28 فبراير بدلاً من أول يناير.

عودة الحياة إلى دور العرض السينمائية

وأعادت السلطات الحياة إلى دور العرض السينمائية في بعض المدن الصينية، الاثنين الماضي، وذلك بعد ستة أشهر من إغلاقها، لكن لا تزال دور السينما في بكين مغلقة؛ لظهور حالات جديدة مُصابة بكورونا في الشهر الماضي؛ وذلك بعد أن صرحت السلطات الصينية بأنها تعيد النظر في استئناف أنشطتها الترفيهية بحذر شديد، وأوضحت أن هذا القرار يرجع إلى احصائيات فيروس كورونا وتراجع الحالات المصابة به.

كانت دور العرض السينمائية في الصين قد تعرضت لخسائر مالية فادحة، بلغت 4 مليارات دولار في مارس الماضي، خلال احتفالات عطلة رأس السنة القمرية، وفي الشهر نفسه انخفضت أعداد المصابين بفيروس كورونا؛ ما أتاح الفرصة لعودة الحياة إلى بعض المدن الصينية التي صُنفت بمُنخفضة المخاطر.